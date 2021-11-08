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Squid Game gerçek oluyor! Ünlü youtuber kolları sıvadı!

Son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi gerçek oluyor. MrBeast ismiyle tanınan 74 milyon takipçiye sahip YouTuber Jimmy Donaldson, Squid Game’i gerçek hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Squid Game gerçek oluyor! Ünlü youtuber kolları sıvadı!

Son zamanların en çok konuşulan ve  tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşa Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, çeşitli aktivitelere konu olmaya devam ediyor. Son derece korkunç sonuçlara yol açan bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. MrBeast ismiyle tanınan ünlü youtuber, filmi gerçek hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Squid Game gerçek oluyor! Ünlü youtuber kolları sıvadı!

"SONU ÖLÜMLE BİTMEYEN OYUN"

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, Netflix’in en çok izlenen dizi sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Dizide, borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılma hikayesi konu ediliyor. 

Dünyaca tanınan ünlü youtuber MrBeast’in yeniden yaratacağı kurgudaysa bu defa ‘sonu ölümle bitmeyen’ oyunların gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Oyuna dizideki gibi 456 kişi katılacak. Katılımcıların MrBeast’in TikTok hesabını takip edenler arasından seçilmesi planlanıyor.

MrBeast bu haberi Twitter hesabında takipçileriyle paylaştı.

 

 
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