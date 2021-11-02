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'Squid Game' ismini kullandılar! Çıkardıkları kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptılar

Son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinden esinlenilerek kripto para çıkarıldı. Squid Token isimli kripto para ile yaklaşık 3.3 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştirildi.

'Squid Game' ismini kullandılar! Çıkardıkları kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptılar

Kripto para dolandırıcılığında farklı bir boyuta geçildi. Dünyada son dönemlerin en popüler dizisi olan Squid Game'den esinlenilerek bir token oluşturuldu.

On binlerce kişinin para yatırdığı projenin diziyle organik bir bağı bulunmuyor. Projenin tanıtım sloganında; 'Token kazanmak için oyna' ifadesi yer alıyordu. Web sitesi üzerinden de Squid Game oyunlarının düzenleneceği söylendi.

'Squid Game' ismini kullandılar! Çıkardıkları kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptılar

ÖNCE 50 DOLARA, ARDINDAN 3 BİN DOLARA YÜKSELDİ

Geçen hafta yalnızca birkaç cent olan Squid Token, ilk olarak 50 dolara arkasından hızlı bir şekilde 3 bin dolara yükseldi. Fakat bu yükseliş uzun soluklu olmadı. Fiyat tekrar aynı hızla 1 centin altına düştü.

'Squid Game' ismini kullandılar! Çıkardıkları kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptılar

BİRKAÇ DAKİKADA TÜM PARA BUHAR OLDU

Aktarılan bilgiye göre; projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Bir anda sıfırlanarak yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan token'ın arkasında kim olduğu bilinmiyor. Yatırımcıların paralarının buhar olması sadece birkaç dakika sürdü.

'Squid Game' ismini kullandılar! Çıkardıkları kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptılar

UYARI YAPILMIŞTI

Daha önce Squid Token konusunda uyarı yapılmıştı. Bunun nedeni ise Token'ın satılma özelliğinin bulunmamasıydı. Bu, tokeni alanların parasını çekememeleri anlamına geliyordu. Yapılan vurgunun 3,3 milyon dolara olduğu ifade ediliyor.

'Squid Game' ismini kullandılar! Çıkardıkları kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptılar

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