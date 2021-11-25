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Squid Game Kuzey Kore'yi karıştırdı! Diziyi ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizildi!

Son dönemde tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizi Squid Game, Kuzey Kore'de ortalığı karıştırdı. Diziyi ülkeye kaçak yollarla sokan bir kişi kurşuna dizildi.

Squid Game Kuzey Kore'yi karıştırdı! Diziyi ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizildi!

Kuzey Kore'de Netflix'in hit dizisi “Squid Game”in kopyalarını satan bir kaçakçının kurşuna dizilerek ölüme mahkum edildiği belirtildi.

Radio Free Asia'nın haberine göre, kaçakçının USB belleklerle ülkeye soktuğu dizi, bir öğrenci tarafından satın alındı. Arkadaşlarıyla diziyi izlemeye koyulan genç, ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken diğer öğrencilerin ise beş yıl boyunca ağır şartlarda çalışmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLER GÖREVDEN ALINDI

Kaynaklara göre, okuldaki öğretmenler ve yöneticiler de işten atıldı. Bu kişilerin madenlerde çalışacağı ifade edildi. Kuzey Kore, Batı ve Güney Kore'den gelen materyallerin ülkeye girmesine katı bir yasak getirdi ve yetkililer artık yabancı medya bulmak için öğrencilerin okulunda arama yapıyor.

YASA BULUNUYOR

Kuzey Kore'de ayrıca ''Gerici Düşünce ve Kültürün Ortadan Kaldırılması'' adında bir yasa bulunuyor. Buna göre, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerden herhangi bir video yapımının izlenmesi, ülkeye sokulması yasak. Sokulduğu takdirde kişiler ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Squid Game Kuzey Kore'yi karıştırdı! Diziyi ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizildi!

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