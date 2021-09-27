Squid Game nedir, ne demek? Squid Game ne zaman çıktı, çekildi? Dizi hangi ülkenin? Oyunda kim kazandı? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arsına girdi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

SQUİD ANLAMI NEDİR?

Squid kelimesi, ufak cins mürekkepbalığı, supya; kalamar, zool anlamına gelmektedir.

SQUİD GAME NEDİR, NE DEMEK?

Squid Game, Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen bir Güney Koreli hayatta kalma draması televizyon dizisidir. Kalamar oyunu diye isminin geçtiği Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ₩ (38,7 milyon ABD Doları) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor.

SQUİD GAME NE ZAMAN ÇIKTI, ÇEKİLDİ?

Çekimine ne zaman başlanıldığı bilinilmeyen ve 2009'da yazılan dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

DİZİ HANGİ ÜLKENİN?

Bölüm uzunlukları ortalama 50-60 dakika arası değişen aksiyon-macera türündeki dizi, Güney Kore yapımıdır.

OYUNDA KİM KAZANDI?

Lee Jung-jae'in canlandırdığı 456 numaralı Seong Gi-hun karakteri, Park Hae-soo'nun oynadığı 218 numaralı Cho Sang-woo karakterinin kendisini öldürmesinin ardından birinci olmuştur.