Squid Game Ödülü 45.6 milyar Won ne kadar, kaç TL? Squid Game oyununda para nasıl artıyor? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

SQUİD GAME ÖDÜLÜ 45.6 MİLYAR WON NE KADAR KAÇ TL?

Netflix'te izleyicilerin erişimine sunulan Güney Kore yapımı gerilim-aksiyon dizisi olan Squid Game filmi 1 .sezonuyla büyük ses getirirken dizideki oyuncuların kazanmaya çalıştığı para miktarı izleyiciler tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Dizide verilen tutar olan 45.000.000.000 (45.6 milyar) Güney Kore Won'u 27 Eylül 2021 verilerine göre 337.789.534,91 Türk Lirası değerine denk düşmektedir.

SQUİD GAME OYUNUNDA PARA NASIL KAZANILIYOR?

İlk sezonu 9 bölümden oluşan Squid Game dizisi popülerliğini gün geçtikçe kazanmaya devam ediyor. "Kalamar Oyunu" anlamına gelen dizi TOP10 listesinde başları çekerken dizide gerçekleşen oyunda nasıl para kazanıldığı aratılıyor. Oyunda para kazanmak isteyen oyuncunun bütün bölümleri geçerek en son oyun olan kalamar oyununda kazanması gerekmektedir. Her ölüm sonrası daha da artan para miktarı oyuncuyu 45.6 milyar Won'a daha da yaklaştırırken çoğunluğun oyunu istememesi durumunda herkesin serbest kalması maddesi de dizideki heyecanı kızıştırmaktadır.

SQUİD GAME KONUSU

Başrollerde Lee Jung-jae (Chief of Staff) ve Park Hae-soo (Prison Playbook) ikilisinin yer aldığı Squid Game'in hikayesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dizi işsiz güçsüz borç batağına düşmüş insanların 45.6 milyar won ödüllü bir oyuna girmelerini ve bu oyunda yaşananları anlatan dizide bu oyunu oluşturan insanlar bunu gizemli bir adada herkesten gizli yapıyor. Bunu gizli yapmalarında ki asıl neden ise oyunun normal bir oyun olmaması.

Her bir oyun çocuk oyunlarından oluşuyor, oyunda hayatta kalabilmek için ise oyunu başarı ile tamamlamak gerekiyor. Başarısız olanlar katledilip, cesetleri yakılıyor. Yüzlerce insanın katıldığı bu oyunu yalnızca 1 kişi kazanacak, sadece 1 kişi hayatta kalacak.