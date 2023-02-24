Srboljub Jandric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srboljub Jandric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srboljub Jandric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srboljub Jandric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srboljub Jandric 4 Mart 1991 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Srboljub Jandrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srboljub Jandric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srboljub Jandric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Srboljub Jandric'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Srboljub Jandric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srboljub Jandric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srboljub Jandric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srboljub Jandric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Banja Luka

1 Şubat 2016 yılında Bilinmiyor

7 Şubat 2017 yılında Tekstilac

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2018 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2021 yılında ara verdi

1 Mart 2022 yılında Kozara Gradiska

Srboljub Jandric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srboljub Jandric şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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