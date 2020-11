Otobüs, midibüs, minibüs, kamyon, kamyonet vb. gibi ticari araçları kullanabilmek için SRC belgesi almak gerekiyor. Bu belge sürücü kurslarına ehliyet gibi başvurularak veriliyor. Ehliyeti eski olan vatandaşlara sınavsız, yeni tarihli ehliyeti olan vatandaşlara ise SRC belgesi sınava girerek veriliyor. Sınava giren ehliyet sahipleri 100 üzerinden minimum 60 alamaları gerekiyor. Gelin SRC Belgesi nasıl alınır? SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 belgeleri nedir? yakından inceleyelim.

SRC belgesi 4 farklı gruptan oluşmaktadır. Öncelikle siz hangi SRC belgesine sahip olmamınız gerekiyor bunu belirlemelisiniz. Öncelikle SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 belgeleri nedir, ne işe yarar gelin kısaca özetleyelim.

Src 1 Belgesi nedir?

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Src 2 Belgesi nedir?

Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Src 3 Belgesi nedir?

Uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Src 4 Belgesi nedir?

Yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC belgesi nasıl alınır?

Yukarıda açıkladığımız SRC belgesi almak amacıyla ilk olarak muafiyetli ya da kurslu olma halinize bakılır ve müracaatnız esnasında buna göre işlemleriniz gerçekleştirilir. 25 Şubat 2003 tarihinden evvelce ehliyet almış iseniz TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı doğrulusunda oluşturulan sınava ve rastgele bir kursa girmeye lüzum kalmadan SRC belgesi alabilmeniz mümkün.

Ancak 5 Şubat 2003 tarihinden sonra Ulaştırma Bakanlığı doğrulusunda yetkilendirilen ehliyet veren kurumlardan birisine müracaat yapıp başvuru yapabilirsiniz.

Yeterli eğitimi alan ve müracaat şartlarını karşılayan şahıslar daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'nca oluşturulan SRC belgesi sınavı üzerinden 100 üzerinden 60 puan almaları lüzum. Bunu alan şahıslar SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

SRC Belgesi sınavları

Ulaştırma Bakanlığı sınavları 3'er aylık dönemlerde uygulanmaktadır ve bir sınavdan yalnızca bir adet SRC belgesi alınabilir. 25 Şubat 2003 tarihinden evvelce B kategorisi ehliyet almış olanlar SRC2 ve SRC4, C-D kategorisi ehliyet almış olanlar SRC2, SRC3,SRC4 ve SRC5 belgelerine sınavsız müracaat yapabilirler. Bu tarihten evvelce E kategorisi ehliyete sahip olanlar ise bütün SRC belgelerinden istediklerini almaktadirler. 25 Şubat 2003 tarihinden evvelce B kategorisi ehliyet sahibi olanlar sınavsız SRC belgeleri almaları amacıyla tekrar bu tarihe kadar en az 90 günlük sigorta ve bağ-kur primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

SRC Belgesi Başvuru Şartları

SRC belgesi alabilmeniz amacıyla müracaat sırasında muafiyetli ya da kurslu olma halinize göre prosedür yapılır.

Bakanlığın tespit ettiği kıstaslara göre 25 şubat 2003 den evvelce ehliyet sahibi olanlar imtihana ve kursa girmeden SRC belgesi alabilirken bu tarihten sonra ehliyet alanlar ise kurs hizmeti yolu ile eğitim aldıktan sonra, sonrasında yapılacak imtihanda başarı elde etmeleri durumunda SRC belgelerini alabilirler.

25 şubat 2003 den evvelce ehliyet katagorisi B olanlar SRC 2 ve SRC 4, C-D katagorisi ehliyeti olanlar SRC-2,SRC-3,SRC4 belgelerine müracaat yapabilirler. Bu tarihten evvelce ehliyet katagorisi E olanlar ise SRC-1, SRC-2, SRC-3, SRC-4 belgelerinden istediğini alabilirler.

25 şubat 2003 den evvelce B katagorisi ehliyet sahibi olanlardan ise tekrar bu tarihe kadar en az 90 günlük sigorta ya da bağ-kur primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. 65 yaşından gün almış olanlar src belgesi müracaatı yapamazlar.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz şartları sağlayamayan arkadaşlar kursa gitmek zorundadır. Toplamda 30 saatlik bir ders programına katılan kursiyerlerin bakanlığın tespit ettiği imtihan takvimine göre yapılacak imtihanda %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Sınav toplamda 50 soru üzerinden yapılmakta olup 30 soruya doğru yanıt verenler SRC BELGESİ almaya hak kazanırlar.

SRC Belgesi için gerekli evraklar:

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Ehliyet fotokopisi

3) 2 adet fotoğraf

ayrıca;

B sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;

1) 25.02.2003 tarihinden önce alınmış b sınıfı ehliyetin fotokopisi.

Not: B ehliyeti olanlar, sadece src2 ve src4 belgesi alabilirler.

C veya D sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;

1) 25.02.2003 tarihinden önce alınmış C veya D sınıflı ehliyetin fotokopisi

Not: C veya D ehliyeti olanlar, src2,src 3, src 4 belgesinden istediğini talep edebilirler.

E sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;

1) 25.02.2003 tarihinden önce alınmış E sınıfı ehliyetin fotokopisi.

Not: E sınıfı ehliyeti olanlar, aşağıdaki belgelerden istediklerini talep edebilrler: