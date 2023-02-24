Srdjan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Srdjan Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Srdjan Basic 19 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bašić Srđan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Srdjan Basic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tekstilac Derventa U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Srdjan Basic'nin FK Tekstilac Derventa U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Srdjan Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Srdjan Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Srdjan Basic şuan FK Tekstilac Derventa U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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