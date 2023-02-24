Srdjan Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Djukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Djukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Djukanovic 19 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Djukanovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Djukanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Srdjan Djukanovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Djukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Djukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Srdjan Djukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Djukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Djukanovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.