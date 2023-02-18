Srdjan Grabez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Grabez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Grabez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Grabez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Grabez 2 Nisan 1991 tarihinde Apatin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Грабеж şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Grabez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Grabez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Srdjan Grabez'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Srdjan Grabez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Grabez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Grabez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Grabez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dubnica

1 Ocak 2013 yılında Spartak Trnava

2 Ağu 2015 yılında FK Feniks

31 Ocak 2018 yılında FK Elan

1 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında FK TSC

18 Ağu 2021 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Srdjan Grabez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Grabez şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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