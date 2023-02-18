Srdjan Hrstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Hrstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Hrstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Hrstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Hrstic 18 Temmuz 2003 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Хрстић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Hrstic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Srdjan Hrstic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Srdjan Hrstic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Hrstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Hrstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Hrstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Hrstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2021 yılında Spartak

Srdjan Hrstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Hrstic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Srdjan Hrstic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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