Srdjan Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Krstovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Krstovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Krstovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Krstovic 5 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Srdjan Krstović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Krstovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Krstovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Krstovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Krstovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Krstovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Krstovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Srdjan Krstovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Krstovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Srdjan Krstovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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