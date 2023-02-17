Srdjan Kuzmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Kuzmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Kuzmic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Srdjan Kuzmic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Srdjan Kuzmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Kuzmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Kuzmic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Kuzmic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Kuzmic 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Srđan Kuzmić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Kuzmic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Srdjan Kuzmic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Kuzmic'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Kuzmicboyu ve yaşı kaç

Srdjan Kuzmic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Kuzmic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Srdjan Kuzmic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Kuzmic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

Srdjan Kuzmic kimdir

Srdjan Kuzmic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Kuzmic şuan NS Mura takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Srdjan Kuzmic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Slowenien U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Srdjan Kuzmic nereli

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