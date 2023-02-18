Srdjan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Mijailovic 10 Kasım 1993 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Мијаиловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Mijailovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. Srdjan Mijailovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Mijailovic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Mijailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Srdjan Mijailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kızılyıldız II

1 Ocak 2011 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2013 yılında Kayserispor

8 Şubat 2017 yılında KS Samara

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2020 yılında Čukarički

15 Eylül 2022 yılında Kızılyıldız

Srdjan Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Mijailovic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Srdjan Mijailovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 16 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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