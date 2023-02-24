Srdjan Modic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Modic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Modic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Srdjan Modic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Srdjan Modic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Modic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Modic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Modic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Modic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Modic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Modic 4 Kasım 1994 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Srđan Modić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Modic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Modic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Srdjan Modic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Modic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Modic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Srdjan Modic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Modic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2018 yılında Mrkonjic

21 Şubat 2019 yılında Kozara Gradiska

Srdjan Modic kimdir

Srdjan Modic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Modic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Srdjan Modic nereli

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