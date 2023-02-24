Srdjan Mrzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Mrzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Mrzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Mrzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Mrzic 24 Ekim 1999 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Srđan Mrzić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Mrzic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Mrzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Mrzic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Mrzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Mrzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Mrzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Mrzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Liezen

1 Temmuz 2019 yılında SV Rottenmann

1 Ağustos 2020 yılında Ljubic Prnjavor

1 Ocak 2021 yılında SV Rottenmann

19 Temmuz 2021 yılında Mrkonjic

1 Ocak 2022 yılında FK Krupa

Srdjan Mrzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Mrzic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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