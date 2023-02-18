Srdjan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Srdjan Nikolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Srdjan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Nikolic 2 Kasım 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Николић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Nikolic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Srdjan Nikolic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Srdjan Nikolic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Srdjan Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Srdjan Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2017 yılında BSK Borca

1 Ocak 2019 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında Graficar

14 Ağu 2020 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2021 yılında Metalac

Srdjan Nikolic kimdir

Srdjan Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Nikolic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Srdjan Nikolic nereli

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