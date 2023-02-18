Srdjan Scepanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Scepanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Scepanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Scepanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Scepanovic 23 Ekim 1998 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Шћепановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Scepanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Scepanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Srdjan Scepanovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Scepanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Scepanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Scepanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Scepanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina

2 Temmuz 2017 yılında Proleter

30 Haziran 2018 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2018 yılında Proleter

1 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

16 Temmuz 2021 yılında Spartak

Srdjan Scepanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Scepanovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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