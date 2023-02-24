Srdjan Scepanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Scepanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Scepanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Scepanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Scepanovic 20 Ekim 1994 tarihinde Kolasin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Scepanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 30 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Srdjan Scepanovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Srdjan Scepanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Scepanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Scepanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Scepanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında FK Bokelj

30 Haziran 2014 yılında Rudar Pljevlja

1 Ağustos 2014 yılında OSK Igalo

1 Ağustos 2016 yılında FK Ibar

19 Temmuz 2017 yılında FK Bokelj

23 Ocak 2018 yılında Mornar Bar

30 Temmuz 2018 yılında Jedinstvo

Srdjan Scepanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Scepanovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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