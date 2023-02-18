Srdjan Vujaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Vujaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Vujaklija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Vujaklija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Vujaklija 23 Mart 1988 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Srđan Vujaklija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Vujaklija Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2 goals Agency & Management yapmaktadır. Srdjan Vujaklija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Vujaklija'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Vujaklija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Vujaklija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Srdjan Vujaklija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Vujaklija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında RFK Novi Sad

1 Ocak 2010 yılında Spartak

1 Ağu 2011 yılında Hajduk Kula

1 Ocak 2012 yılında Banat Zrenjanin

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Kula

1 Temmuz 2012 yılında Al-Shabab

1 Ocak 2013 yılında Proleter

1 Temmuz 2015 yılında Borac Cacak

1 Ocak 2017 yılında Kızılyıldız

8 Temmuz 2017 yılında Ordabasy

28 Şubat 2018 yılında Gwangju FC

31 Ağu 2018 yılında Proleter

11 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Doxa Dramas

31 Mart 2021 yılında RoPS

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Srdjan Vujaklija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Vujaklija şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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