BURSA (AA) - Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla Bursa'da tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Srebrenitsa katliamı dolayısıyla Bosna Hersek'e gittiğini ve 33 şehidin uğurlama törenine katıldığını söyledi.

Bugün Türkiye'ye döndüğünü ifade eden Sadoviç, 11 Temmuz 1995'te yapılan soykırımın dünyanın dört bir yanında anıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Srebrenitsa soykırımına katılan komutanların, buna sebep olanların cezaları kesildi. Katliama sebep olanlar uluslararası mahkemede 700 yıla varan cezalar aldı, bazıları da ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Bu, sadece bu dünyadaki adalet. Bunu yapanlar muhakkak öbür dünyada da hak ettiklerini alacak. Bu anlamlı, zor günde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'i hiçbir zaman unutmadığınız için de ayrıca teşekkür ederim."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katliamda binlerce Boşnak'ın şehit düştüğünü anımsattı.

Bir günde 20 bin kişinin Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldığına dikkati çeken Aktaş, "Sırp kuvvetleri tüm dünyanın gözü önünde Boşnaklara karşı her türlü savaş suçunu işledi. 1995 yılında yaşanan bu vahşetin yıl dönümü dolayısıyla oradaki tüm kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına her birinin üzerinde Srebrenitsa'da şehit olanların isminin yazılı olduğu 8 bin 372 karanfil dağıtıldı.

Katliamı anlatan fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.





Kaynak: AA