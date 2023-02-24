Sreten Perunicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sreten Perunicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sreten Perunicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sreten Perunicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.