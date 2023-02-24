Sreten Perunicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sreten Perunicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sreten Perunicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sreten Perunicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sreten Perunicic 26 Aralık 2001 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Сретен Перуничић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sreten Perunicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sreten Perunicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sreten Perunicic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sreten Perunicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sreten Perunicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj
9 Ağustos 2021 yılında OFK Titograd
10 Şubat 2022 yılında Mladost DG
12 Temmuz 2022 yılında Zeta Golubovac
Sreten Perunicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sreten Perunicic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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