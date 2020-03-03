Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, parlamentoyu feshetti

COLOMBO (AA) - Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa parlamentoyu feshederek, nisan ayında genel seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Resmi gazetede, Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın parlamentoyu feshetmesi, 22 milyon nüfuslu ülkede seçimlerin 25 Nisan'da yapılmasına ilişkin kararı yayımlandı.

Açıklamada, yeni parlamentonun 14 Mayıs'ta toplanacağı belirtildi.

Emekli asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı. Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.



Sri Lanka'da 16 Kasım 2019'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa, 18 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA