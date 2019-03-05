Sri Lanka’da Dang Humması vakaları artıyor

Sri Lanka'da bu yıl Dang Humması hastalığına yakalananların sayısı 8 bin 900'e ulaştı.

Sri Lanka'da yılbaşından bu yana Dang Humması vaka sayısının 8 bin 900'e ulaştığı açıklandı. Dang Humması hastalığının başkent Kolombo'da 2 bin 17 kişide, Jaffna şehrinde bin 354 kişide, Gampaha da ise bin 93 kişide görüldüğü belirtildi.

Dikkatli olunması yönünde açıklama yapan epidemiyologlar, tüm hastaların dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, işe veya okula gitmekten kaçınılması gerektiğini, hastalığın ölümcül olabileceğini belirtti. İnsanlara sivrisinekler tarafından bulaşan Dang Humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl ülkede Dang Humması'ndan 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA