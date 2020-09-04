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Sri Lanka'da petrol tankeri alev aldı: 1 ölü

Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan'a ait olduğu belirtilen Indian Oil Corp adlı petrol tankeri alev aldı. 2 milyon litre petrol taşıdığı öğrenilen tankerde, 23 mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın sebebi ve yaralı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama gelmedi.

Sri Lanka'da petrol tankeri alev aldı: 1 ölü

Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan" a ait Indian Oil Corp adlı petrol tankerinde yangın çıktı. 2 milyon varil petrol taşıdığı açıklanan tankerdeki 23 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

Sri Lanka açıklarında hareketli saatler yaşandı. Kuveyt'in Mina Al Ahmadi limanından Hindistan'ın Paradip limanına hareket eden New Diamond adlı Hindistan'a ait petrol tankeri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarında alev almaya başladı. Sri Lankalı yetkililerden Ranjith Rajapaksa, kurtarma çalışmalarının başladığını ifade ederek, uçak ve 2 geminin bölgeye gönderildiğini kaydetti. Çıkan yangınla ilgili olarak, gemide bulunan 23 mürettebattan birinin hayatını kaybettiği açıklandı.Tankerden petrol sızmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, yangının nedeninin ve yaralı olup olmadığının bilinmediğini dile getirdi.

Berna Akkaya
Editör


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