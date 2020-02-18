Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Trabzon'da iş insanlarıyla buluştu:

TRABZON (AA) - Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Türkiye ile Sri Lanka arasında geçmişe dayanan tarihi ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Bu ilişkiler Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Türkiye'de Sri Lanka konsolosluğunun kurulmasıyla da hız kazanmıştır." dedi.

Trabzon'un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası'ndaki bir otelde, Sri Lanka ve Türkiye'nin karşılıklı ticaret fırsatları konusunda basın toplantısı düzenlendi.

Büyükelçi Hassen, burada yaptığı konuşmada, Sri Lanka Milli Günü kapsamında şubat ayı boyunca ülkeyi tanıtmak ve ön plana çıkarmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Türkiye ile Sri Lanka arasında geçmişe dayanan tarihi ilişkilerin bulunduğuna işaret eden Hassen, "Bu ilişkiler Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Türkiye'de Sri Lanka konsolosluğunun kurulmasıyla da hız kazanmıştır. Konsolosluk kurulmadan önce de bu iki ülke arasında dostluk ve arkadaşlık bağları kurulmuştur ve bugün burada olmaktan da mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Hassen, konumu itibarıyla son yıllarda birçok yabancı turistin dikkatini çeken ülkelerin başında Sri Lanka'nın geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sri Lanka'nın bulunduğu bölge itibarıyla deniz yollarının ticarete daha uygun olduğunu düşünmekteyim. Sri Lanka'da belirli aktiviteler burada bulunmaktadır ve ticaret için uygun bir ülke olduğunu gözlemlemekteyim. Gelen iş insanları, limanları ülkede iş yapma merkezi olarak görüyor. Ülkenin, ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca yabancı gezginler ülkeye geldiğinde geçmişten kalan padişahlar zamanındaki kalıntıları görüyor ve geziyor."

- "Sri Lanka'ya gelmek isteyenlerin yanındayız"

Sri Lanka'yı çay üreticisi bir ülke olarak tanımlayan Hassen, "Çay üreticilerinin, iş insanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin burada olduğunu görüyorum. İnanıyorum ki, o üreticiler Sri Lanka'ya gelecek. Çünkü sizin insanlarınızın çayı çok sevdiğini ve tükettiğini biliyorum. Sri Lanka'ya gelmek isteyenlerin yanındayız. Trabzon insanı bizim için çok önemli. İki ülke arasında da iyi ilişkiler olacağına inanıyorum." dedi.

Sri Lanka Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu Atilla Ataman ise büyük bir şerefle bu görevi sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye ve Sri Lanka olarak benzer olaylara üzülen ve sevinen iki sempatik milletiz. Türkiye dara düştüğü zaman ilk koşan ülke Sri Lanka'dır. Türkiye ve Sri Lanka terör belasından çok çekmiştir." ifadesini kullandı.

Ataman, iki ülke arasında sadece çay değil, Sri Lanka'da yapılması planlanan altyapı ve üstyapı ile ilgili kendilerine firma bazında önerilerde de bulunacaklarını anlattı.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de dost ve kardeş ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler adına düzenlenen toplantıda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Sri Lanka'yı tanıtan video izlendi.

Toplantıya KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı.





Kaynak: AA