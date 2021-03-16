Sri Lanka'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sri Lanka'nın Bayrağı Nasıldır?
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Sri Lanka veya resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılmaktadır.
Sri Lanka'nın Başkenti?
“Sri Jayawardenepura Kotte” şehri Sri Lanka'nın başkentidir.
Sri Lanka'nın Para Birimi Nedir?
“Sri Lanka Rupisi” Sri Lanka'nın para birimidir.
Sri Lanka'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Sri Lanka'nın telefon alan kodu : + 94
Sri Lanka'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Sri Lanka
Sri Lanka'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Sri Jayawardenepura Kotte
Sri Lanka'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Sri Lanka
Sri Lanka'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Sri Jayawardenepura Kotte
Sri Lanka'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Srii Jayawardhanapura Koottee
Sri Lanka'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Sri Lankā
Sri Lanka'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
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