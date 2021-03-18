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Sri Lanka'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sri Lanka'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sri Lanka'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Sri Lanka'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sri Lanka'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sri Lanka'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sri Lanka veya resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılmaktadır.

Sri Lanka'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Sri Lanka21413249 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 58. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0028 olduğu görülmektedir.

Sri Lanka'nın Müslüman Nüfus sayısı 1,711,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 8,5 olarak rakamlara yansımıştır.

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Sri Lanka'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Sri Lanka'nın yüz ölçümü 66085 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sri Lanka'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2878  km²    Karasal Alan : 62732 km²

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Sri Lanka'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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