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SsangYong’dan yıl sonu kampanyası

Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand modeli için kampanya hazırlandı.

SsangYong’dan yıl sonu kampanyası

Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand modeli için kampanya hazırlandı.

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand için kampanya hazırlandı. Yapılan bilgilendirmede; 24 ay yüzde 0 faiz ile fırsatıyla satışa sunulacak Musso Grand; cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunulacak.

Musso Grand'ın özellikleri şöyle;

Ergonomik koltuklar, arka koltukların 27 derece açısı ile geniş diz mesafesi,

Musso Grand'ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı çelik şasiye sahip,

SUV konforunda, ön ve arka süspansiyonu (Ön; çift salıncaklı helezon yaylı süspansiyon, Arka; dinamik 5 nokta bağlantılı süspansiyon)

Start Stop / Akıllı Anahtar - Anahtarsız Giriş,

8" dokunmatik Multimedya sistemi,

Apple Car Play/ Google Android Auto,

Aktif ve pasif güvenlik sistemleri (ESP, ARP, HSA, HDC, EBD, ESS vs)

Arka bagaj havuzu kaplaması (standart)

1855 mm yerden yükseklik,

Pet davlumbaz.

SsangYong’dan yıl sonu kampanyası

SsangYong’dan yıl sonu kampanyası

Kaynak: İHA

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