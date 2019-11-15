SSB Teknoloji paylaşım günü düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, "Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Konum Bulma ve Otonom Seyrüsefer" konulu teknoloji paylaşım günü düzenlendi.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ihtiyaç makamları ve firmaların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığında düzenlenen etkinlik kapsamında, SSB tarafından sürdürülen Bilişsel Radyo Ağlarında Kaynak Yönetimi Algoritmaları ve Test Simülatörü Geliştirme (KAYA) Projesi, Çok Boyutlu Telsiz Haberleşme İşaret Analiz Platformu (KAŞİF) Projeleri hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Ayrıca yeni başlatılan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi, İş birlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM) Projesi ve Kara Araçları için Yapay Zeka Destekli Atış Kontrol ve Otonom Sürüş (KARAGÖZ) Projeleri kapsamında çalışılan Küresel Konumlama Sistemi bağımsız otonom seyrüsefer ve konum bulma teknolojileri konuları masaya yatırıldı.

Etkinlikle, konuya ilişkin sektörde farkındalığın artırılması ve Ar-Ge proje çıktılarının son kullanıcı ve entegratör firmalar ile paylaşımı sağlandı.

Kaynak: İHA