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SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Tam kapanmanın gölgesinde geçecek olan Ramazan Bayramı'nın ilk müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilere ödecek bayram ikramiyesinin tarihin verdi. Peki SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cevaplar haberimizde...

SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli tarafından heyecanla beklenen haber geldi. Bu yıl emekli ikramiyeleri, 3 yıl aradan sonra yapılan zamla bin 100 TL'ye çıkarılırken emeklilerin alacağı ikramiyenin tarihi de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasının ardından, SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla, emeklilere gelecek zammın, enflasyon zammıyla doğru orantılı olacağı müjdesi verilmişti. Ardından 100 TL'lik zam açıklamasını yapan Erdoğan, 3 yıldır bin lira olan emekli ikramiyelerinin 1100 TL'ye çıkarıldığını ifade etmiş ancak hesaplara ne zaman yatırılacağı konusunda bilgi vermemişti. 

SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi konuoyu ile paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SSK emeklilerinin ikramiyelerinin 6 Mayıs Perşembe günü hesaplara yatacağını söyledi. 

SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMANYATACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası 2021 yılının enflasyonuna göre artırılmıştı. TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve MHP tarafından kabul edilen kararname ile emeklilere 1100 TL olarak ödenmesine karar verilmişti.

SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? | Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı açıklamada, Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan kişilerin ise 7 Mayıs'ta ikramiyelerini çekebileceğini ifade etti. 

Bakan Bilgin, emekli ikramiyeleri hakkında yaptığı açıklamada, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." şeklinde konuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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