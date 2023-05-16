SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine Müjde Açıklaması Geldi! Çifte Zam Geldi

Son dakika haberine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri sevindirici bir zam haberi aldı. Emekli maaşlarına çifte zam yapılarak en düşük emekli maaşı en az 10 bin TL'ye yükseldi

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SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine Müjde Açıklaması Geldi! Çifte Zam Geldi

Son dakika haberine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri sevindirici bir zam haberi aldı. Emekli maaşlarına çifte zam yapılarak en düşük emekli maaşı en az 10 bin TL'ye yükseldi. Bu taahhüt sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini değil, memur emeklilerini de kapsıyor. Memur emeklilerine de zam yapacak ve maaşlar artacak. Bu haber emekliler arasında büyük sevinç yaratacak ve beklenen maddi rahatlamayı sağlayacak.

En Düşük Emekli Maaşı 10 bin TL Oluyor

Seçim sonrası emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri merakla beklenirken emekliler çifte zam haberiyle umutlanıyor. Az önce yapılan açıklamayla en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseliyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri rekor bir zam alacak. TÜİK'in gelir verileri ve refah payı ile birlikte intibak zammı da emeklilere verilecek. Milyonlarca emeklinin maaşında büyük bir zam bekleniyor. Bu habere sevinen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerine de yeni zam müjdeleri gelecek.

Çifte Zam Haberi Emekliyi Sevindiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin temmuz ayında emekli maaşlarına rekor zam yapılacağını duyurdu. Bu zam haberleri milyonlarca emekliyi sevindirmiş durumda. Bakan Bilgin açıklamasında refah payı ve enflasyon rakamlarına vurgu yaptı.

Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon açıklaması sonrasında ilk 6 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte emekli maaşlarının ne kadar artacağı belirlenecek. Bu zamlara ek olarak refah payı kararı da verilecek

Emekli Maaşına İntibak Zammı

2000 yılı sonrası SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine intibak zammı müjdesi geldi. Bu zam beklentisi uzun süredir devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün daha önceden 2000 yılı sonrasında emeklilerin maaşlarındaki adaletsizliği gidermek için en az 1300 TL ile 1500 TL arasında intibak zammı talep ettiklerini belirtmişti.

Seçim sonrasında emekli maaşlarına intibak zammının da onaylanması bekleniyor. İddialar arasında bu zam ile en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağı da yer alıyor. Bu gelişme 2000 yılı sonrası emekliler için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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