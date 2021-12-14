SSK'yı siz mi batırdınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Işık'ın, 'SSK'yı siz mi batırdınız?' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

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