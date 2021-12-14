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SSK'yı siz mi batırdınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Işık'ın, 'SSK'yı siz mi batırdınız?' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

SSK'yı siz mi batırdınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de ekrana gelen "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

İttifakın kabul etmesi halinde aday olacağını söyleyen ana muhalefet lideri, Meral Akşener'e başbakanlığın yakışacağını söyledi. 

"SSK BENDEN ÖNCE DE AÇIK VERİYORDU"

Program boyunca dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Candaş Tolga Işık'ın "SSK'yı siz mi batırdınız?" sorusunu da yanıtladı.

SSK'yı siz mi batırdınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

SSK'nın kendisinden önce de açık verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Benim dönemimde emeklilik yaşı 43'tü; 65'e çıkardılar. Şimdi neden açık veriyor SSK?" ifadelerini kullandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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