SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na "Birikimi ve bilgisi yok" deyince, sosyal medyada alay konusu oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Habertürk ekranlarında seyirciyle buluşan CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilgili ipuçları verirken, sosyal medyada alay konusu olacak konuşmalar da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Bilgi ve birikimi yok" dedi, Twitter kullanıcıları "SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneteni de bu konuda hedef almazsın" yorumunda bulundu.

ALAY KONUSU OLDU

Fatih Altaylı'nın, "Şimdi herkesin kafasında bir aday var" demesi üzerine "Nereden biliyorsunuz bir aday olduğunu? Belki tek aday var" diyen Kılıçdaroğlu, cümlelerin aynı yere çıktığını fark edemeyince alay konusu olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Birikimi yok" ifadelerini kullanmasıyla da "Z kuşağı"nın radarına yakalandı. Sosyal medya mecralarında görüntüleri paylaşılan CHP lideri, "Ben onların demokratik amcalarıyım" dediği gençlerin diline düştü.