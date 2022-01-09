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  3. SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na "Birikimi ve bilgisi yok" deyince, sosyal medyada alay konusu oldu!

SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na "Birikimi ve bilgisi yok" deyince, sosyal medyada alay konusu oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında yer alan Teke Tek programına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Habertürk ekranlarında seyirciyle buluşan CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilgili ipuçları verirken, sosyal medyada alay konusu olacak konuşmalar da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Bilgi ve birikimi yok" dedi, Twitter kullanıcıları "SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneteni de bu konuda hedef almazsın" yorumunda bulundu.

SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na Birikimi ve bilgisi yok deyince, sosyal medyada alay konusu oldu!

ALAY KONUSU OLDU

Fatih Altaylı'nın, "Şimdi herkesin kafasında bir aday var" demesi üzerine "Nereden biliyorsunuz bir aday olduğunu? Belki tek aday var" diyen Kılıçdaroğlu, cümlelerin aynı yere çıktığını fark edemeyince alay konusu olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Birikimi yok" ifadelerini kullanmasıyla da "Z kuşağı"nın radarına yakalandı. Sosyal medya mecralarında görüntüleri paylaşılan CHP lideri, "Ben onların demokratik amcalarıyım" dediği gençlerin diline düştü.

SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'na Birikimi ve bilgisi yok deyince, sosyal medyada alay konusu oldu!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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