ŞSM’deki Özel Program Büyük Beğeni Topladı

Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) Şehitkamil Sanat Topluluğu tarafından gerçekleştirilen "Özel Program" yoğun ilgiyle takip edildi ve uzun süre alkış aldı. Söylenen türküler ve şiirler, katılımcılara duygusal dakikalar yaşattı.

Etkinliğe; Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Berk, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci Ceyda Gürsel, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürü Muhittin Karasu, Şehitkamil Meclis Üyesi Rıdvan Küççük ile çok sayıda dinleyen katıldı.

Program, ŞSM kursiyerlerinden Duru Zencidi'nin piyanoyla İstiklal Marşı'nın söylenmesine eşlik etmesiyle başladı. Daha sonra ŞSM kursiyerlerinden Yiğit Buğra Koca ile Hatice Yıldız'ın piyano eşliğinde "Çanakkale İçinde" eserini seslendirmesi ile devam etti. ŞSM kursiyerleri Ali Bayram Tunay, Sadi Işılay'ın Muhayyer Kürdi Saz Semaisini çaldı. Sonrasında ŞSM'de eğitim gören kursiyer, görev yapan eğitmen ve çalışanlardan oluşan Şehitkamil Sanat Topluluğu, Koro Şefi Yakup Erdoğan öncülüğünde sahne aldı.

Programda; Emre Çağırıcı, Çanakkale Bugün Toz ile Duman eserini, Melisa Bozyiğit, Mağusa Limanı eserini, Münire Biner ile Abuzer Bozkurt, Havada Bulut Yok eserini, Dilek Öztürk, Değirmen Başında Vurdular Beni eserini, Yakup Erdoğan, Ben Antepliyim Şahinim Ağam ve Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var eserini, Nursena Şerafettinoğlu, Antep Ninnisi eserini, Mustafa Çağrı Orhan, Karayılan Türküsü ve Vurun Antepliler Namus Günüdür eserlerini seslendirdi.

Gecenin sonunda Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Koro Şefi Yakup Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Dinleyenlerden Tam Not

Kerim Zendici, "Değerlerimizi gündeme getirmek, yeni nesillere anlatmak çok güzel oluyor. 100 sene önce şehit edilen Mehmet Kamil'i bugünkü nesil tam bilmiyor. Bu tür etkinlikler bu açıdan faydalı olacaktır. Çok büyük bir emek var. Şehitkamil Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Selma Büyükhatipoğlu, "Konser; çok güzeldi, çok beğendik, çok duygulandık. Sanatkarlar çok güzeldi. Müzisyenler çok güzeldi, çok başarılıydı" açıklamasını yaptı.

Ümit Göğebakan, "Beğendik, çok güzeldi. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, dillerine sağlık. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Veysel Bulgaz, "Çok güzel ve anlamlı bir konserdi. Akış, çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin sık sık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA