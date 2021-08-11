Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Galatasaray, ilk maçta evinde ağırladığı St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci karşılaşma için İskoçya deplasmanına gidecek sarı kırmızılı temsilcimiz, galibiyet alarak tur atlamak istiyor. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler St. Johnstone - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularını aratıyor. İşte cevaplar...

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Galatasaray'ın tur mücadelesi vereceği maç Perth'de, McDiarmid Park Stadyumu'nda oynanacak.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Kazanan takımın Play-Off'lara kalmaya hak kazanacağı mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. D-Smart bünyesinde olan ve şifreli yayınlanan bu kanalı izleyebilmek için üyelik almanız gerekmektedir.

Ayrıca Spor Smart, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.