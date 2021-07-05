St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

İşverenler bu haberden hoşlanmayacak! İzlanda'da en büyük 'haftada 4 gün çalışma deneyi' başarılı oldu: Üretkenlik ve refah arttı!

Enflasyon açıklandı, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu! Yurt içi turlar ilk sırada! En büyük düşüş ise yoğurtta!