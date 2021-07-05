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St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularına yanıt aranıyor.

St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın biyografisi araştırılıyor. Peki St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?  

ST. PETERSBURG BAŞKONSOLOSU MEHMET FERHAN YORULMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ferhan Yılmaz, 1964 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin Rusya'daki St. Petersburg kentinin Başkonsolosu olan  Mehmet Ferhan Yorulmaz, 57 yaşında 5 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

Detaylı biyografisi haberimize eklenecektir. 

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