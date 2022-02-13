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Stabilizatör ne demek, TDK'ya göre Stabilizatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stabilizatör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stabilizatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stabilizatör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stabilizatör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stabilizatör ne demek, TDK'ya göre Stabilizatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stabilizatör ne demek? Stabilizatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stabilizatör kelimesi. Peki stabilizatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stabilizatör nedir, stabilizatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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STABİLİZATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stabilizatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stabilizatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stabilizatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dengeleyici

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