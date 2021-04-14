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  3. Stada taraftar alınmayınca maçı çatıdan izlediler

Stada taraftar alınmayınca maçı çatıdan izlediler

Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumu'nda Payasspor'u konuk ettiği karşılaşmada bir grup fanatik taraftarı, koronavirüs ile mücadele kapsamında taraftar alınmamasıyla birlikte karşılaşmayı bir evin çatısından izlemesi dikkat çekti.

Stada taraftar alınmayınca maçı çatıdan izlediler

Korona virüs ile mücadele kapsamında futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması nedeniyle Gazi Stadyumu'nda bugün oynanan Nevşehir Belediyespor - Payasspor karşılaşmasını takip etmek isteyen bir grup Nevşehir Belediyespor taraftarı stadyumun yanında bulunan bir evin çatısına çıkarak karşılaşmayı takip etti. Büyük bir heyecan içerisinde maçı izledikleri görülen taraftarların o anları ise objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Stada taraftar alınmayınca maçı çatıdan izlediler

Stada taraftar alınmayınca maçı çatıdan izlediler

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