Stada taraftar alınmayınca maçı çatıdan izlediler

Korona virüs ile mücadele kapsamında futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması nedeniyle Gazi Stadyumu'nda bugün oynanan Nevşehir Belediyespor - Payasspor karşılaşmasını takip etmek isteyen bir grup Nevşehir Belediyespor taraftarı stadyumun yanında bulunan bir evin çatısına çıkarak karşılaşmayı takip etti. Büyük bir heyecan içerisinde maçı izledikleri görülen taraftarların o anları ise objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı