Stadyum Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Stadyum Görevlisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Stadyum Görevlisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Stadyum Görevlisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Stadyum Görevlisi görev tanımı nedir, Stadyum Görevlisi ne iş yapar, Stadyum Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Stadyum Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Stadyum Görevlisi Tanımı;
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Stadyum Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Stadyum Görevlisi Maaşları
Stadyum Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Stadyum Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Stadyum Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5151.01
Meslek Adı :
Stadyum Görevlisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar
Meslek Grubu :
Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları
Meslek Birim Grubu :
Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Stadyumun temizliği, bakımı, korunması ve talimatlara uygun olarak işletilmesi faaliyetlerini yürüten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Stadyum Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Federasyondan gelen haftalık faaliyet programını incelemek,
b) Stattaki antreman saatlerini düzenlemek,
c) Soyunma odalarının temizlenmesini sağlamak, d) Saha aydınlatma sistemlerini kontrol etmek, açmak-kapamak,
e) Takımların malzemelerini teslim almak, teslim etmek,
f) Sahanın maç öncesi ve sonrası hazırlıklarının yapılmasını sağlamak,
g) Hakemlere sosyal hizmet verilmesini sağlamak, konuk etmek,
h) Tribünleri kontrol etmek, kırık koltukların vb. yenilenmesini sağlamak,
i) Saha yönetimiyle ilgili gerekli kayıt ve tutanakları tutmak,
j) Saha içinin,dışının ve tribünlerin genel bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
k) Faaliyetlere ilişkin bilgileri yöneticisine aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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