Stafilokok ne demek, TDK'ya göre Stafilokok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stafilokok ne demek? Stafilokok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stafilokok kelimesi. Peki stafilokok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stafilokok nedir, stafilokok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STAFİLOKOK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stafilokok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stafilokok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stafilokok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar

