Stagflasyon ne demek, TDK'ya göre Stagflasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stagflasyon ne demek? Stagflasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stagflasyon kelimesi. Peki stagflasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stagflasyon nedir, stagflasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STAGFLASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stagflasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stagflasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stagflasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Durgun şişkinlik

