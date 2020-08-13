Stajer filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?

Robert De Niro'nun baş rol aldığı, ilk kez 2015 yılında beyaz perdeye uyarlanan Stajyer filmi, son zamanlarda birçok izleyicinin ilgi odağı haline geldi. İzleyen herkesin beğenisini toplayan film, izlemeyen içinse merak konusu oldu. Peki Stajyer filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Stajyer filminin sonunda ne oluyor? Soruların cevabı haberimizde...

STAJYER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ben Whittaker, 70 yaşında, emekli bir duldur. Bir şeyler başarmak için hiçbir zaman geç olmadığını düşünen Whittaker, bu görüşünü desteklemek için bir moda sitesinde kıdemli stajyer olarak göreve başlar. Fakat bu, sıradan bir site değil; genç ve güzel Jules Ostin tarafından kurulmuş bir sitedir.

OYUNCULARI KİMLER?

Stajyer filminin baş karakterini canlandıran Robert De Niro'ya Anne Hathaway eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda bu ikili dışında, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine, Zack Pearlman, Jason Orley, Christina Scherer, JoJo Kushner, Nat Wolff, Linda Lavin, Celia Weston, Steve Vinovich, Molly Bernard, C.J. Wilson, Paulina Singer bulunuyor.

STAJYER FİLMİNİN SONUNDA NE OLUYOR?

İzleyen kişilerin yaptığı yorumlar dahilinde film, beklenen finali seyirciye sunmakta güçlük çekmiş. Tahmin edilemez bir son olmasını planlayan yapımcılar, finali durgunlaştırmakla itham ediliyor. Bunun yanı sıra izlerken gülümseten ve baş karaktere benzer bir yaşam temposuna sahip kişileri düşündüren film, izleyen kişiler tarafından tavsiye ediliyor.