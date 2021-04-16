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Stajlara ilişkin protokol imzalandı! Staj başlatma sınavı öncesi eğitim alacaklar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MSMMMO) arasında staj başlatma sınavlarına dair protokol imzalandı.

Stajlara ilişkin protokol imzalandı! Staj başlatma sınavı öncesi eğitim alacaklar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MSMMMO) arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Staj Başlatma Sınavına yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda yapılacak iş birliğinin esaslarını düzenleyen eğitim protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen iş birliği protokolü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Uğur Hasacar arasında imzalandı. İmzalanan protokolle "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Staj Başlatma Sınavı'na yönelik iki kurumun işbirliğiyle eğitimlerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

"BU TÜR PROTOKOLLER DEVAM EDECEK"

Yapılan işbirliği protokolü hakkında açıklamalarda bulunan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Sunmuş olduğumuz eğitim kalitesi ve aynı zamanda ilimizin talep ve sorunlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar karşılık buldukça bu tür protokollerimiz devam edecek. Manisa SMMMO Başkanımızın şahsında tüm yönetimi ve ekibine, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin eğitim kalitesine değer verdikleri, güvendikleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi. Manisa SMMMO Başkanı Uğur Hasacar ise, eğitim protokolüne imza atmaktan dolayı memnun olduklarını söyleyerek Rektör Ataç'a teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Stajlara ilişkin protokol imzalandı! Staj başlatma sınavı öncesi eğitim alacaklar

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