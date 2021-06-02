Stajyer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Stajyer filmi oyuncuları kimlerdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlarca aratılmaya başladı. İşte stajyer filmi ile ilgili bilgiler...

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir.

STAJYER NEREDE ÇEKİLDİ?

Temel çekimler 23 Haziran 2014'te Brooklyn, New York City'de başladı.

STAJYER FİLMİ OYUNCULARI

Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker

Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin

Rene Russo Rolü : Fiona

Adam Devine Rolü : Jason

Anders Holm Rolü : Matt

Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz

Jason Orley Rolü : Lewis

Zack Pearlman Rolü : Davis

GENEL ANLATIM

Aslında Paramount Pictures baş rolleri Tina Fey ve Michael Caine olarak ayarlamıştı. Sonra Tina Fey, Reese Witherspoon ile değiştirdi fakat Reese programındaki uyuşmazlık nedeniyle 15 Ocak 2014'te filmden ayrıldı. 7 Şubatta son görüşmelerde Anne Hathaway, Witherspoon'un yerini aldı. Robert De Niro'nun rolü için Jack Nicholson düşünülmüştü. Robert De Niro ve Anne Hathaway film için Tai Chi hareketleri öğrendiler. Batman Daima ve Batman & Robin filmlerinde sinematograf olarak çalışan Stephen Goldblatt filmin görüntü yönetmeni oldu.