Stajyer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Stajyer filmi oyuncuları kimlerdir?
Bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Amerikan komedi-drama filmi Stajyer, sinemaseverler tarafından Stajyer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Stajyer filmi oyuncuları kimlerdir? sorularıyla internette bakılmaya başlandı. Biz de Stajyer filmi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Stajyer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Stajyer filmi oyuncuları kimlerdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlarca aratılmaya başladı. İşte stajyer filmi ile ilgili bilgiler...
STAJYER FİLMİ KONUSU
Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir.
STAJYER NEREDE ÇEKİLDİ?
Temel çekimler 23 Haziran 2014'te Brooklyn, New York City'de başladı.
STAJYER FİLMİ OYUNCULARI
Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker
Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin
Rene Russo Rolü : Fiona
Adam Devine Rolü : Jason
Anders Holm Rolü : Matt
Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz
Jason Orley Rolü : Lewis
Zack Pearlman Rolü : Davis
GENEL ANLATIM
Aslında Paramount Pictures baş rolleri Tina Fey ve Michael Caine olarak ayarlamıştı. Sonra Tina Fey, Reese Witherspoon ile değiştirdi fakat Reese programındaki uyuşmazlık nedeniyle 15 Ocak 2014'te filmden ayrıldı. 7 Şubatta son görüşmelerde Anne Hathaway, Witherspoon'un yerini aldı. Robert De Niro'nun rolü için Jack Nicholson düşünülmüştü. Robert De Niro ve Anne Hathaway film için Tai Chi hareketleri öğrendiler. Batman Daima ve Batman & Robin filmlerinde sinematograf olarak çalışan Stephen Goldblatt filmin görüntü yönetmeni oldu.