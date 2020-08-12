Stajyer filminin oyuncular kimler? Filmin konusu nedir?

ABD yapımı Stajyer filmi 194.6 milyon dolarlık hasılatla son dönemin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanan filmin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen tüm detaylar haberimizde bulunuyor.

STAJYER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir.

STAJYER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nancy Meyers'in yönetmen koltuğunda oturduğu Stajyer filminin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine, Zack Pearlman, Jason Orley, Christina Scherer, JoJo Kushner, Nat Wolff, Linda Lavin, Celia Weston, Steve Vinovich, Molly Bernard, C.J. Wilson, Paulina Singer yer alıyor.