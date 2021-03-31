Stajyer (Öğrenci) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Stajyer (Öğrenci) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Stajer, herhangi bir meslek edinmek için uygulamalı öğrenme dönemi geçiren kişidir.

Stajyer (Öğrenci) Maaşı Ne Kadar? 2021 Stajyer (Öğrenci) Maaşları

Stajyer (Öğrenci) maaşı ortalama aylık 1.000 - TL’dir. En düşük maaşı 9.500 -TL, En yüksek ise 1.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Stajyer (Öğrenci) İş İlanları Taraması İçin Tıklayın

Stajyer (Öğrenci) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Stajyer öğrencilerin en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

Stajyer (Öğrenci) Ne İş Yapar?

Stajyer öğrenci seçtiği meslek ve çalıştığı kuruma göre verilen görev ve sorumlukları yerine getirir.

Stajyer (Öğrenci) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Mesleklerdir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mesleklerdir.

Stajyer (Öğrenci) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Stajyer (Öğrenci) mesleğinin meslek kodu 9901.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Stajyer (Öğrenci) maaşlarına ek sizlerde Stajyer (Öğrenci) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.