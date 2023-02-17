Stan Kolen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stan Kolen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stan Kolen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stan Kolen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stan Kolen 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stan Kolen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topsportadvies yapmaktadır. Stan Kolen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stan Kolen'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stan Kolen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stan Kolen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stan Kolen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stan Kolen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lommel Reserve

1 Temmuz 2018 yılında Lommel SK

31 Ağu 2020 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2021 yılında Dessel Sport

Stan Kolen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stan Kolen şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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