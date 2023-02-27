Stan Trombini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stan Trombini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stan Trombini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stan Trombini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stan Trombini 18 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stan Trombini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stan Trombini'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stan Trombini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stan Trombini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stan Trombini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stan Trombini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Eint. Trier U19

31 Ocak 2023 yılında Vict. Rosport

Stan Trombini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stan Trombini şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.