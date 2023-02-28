Stane Essono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stane Essono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stane Essono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stane Essono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stane Essono 28 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Gabon uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stane Essono Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stane Essono'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stane Essono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stan_essono_8/

Haberin Devamı

Stane Essono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stane Essono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stane Essono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stane Essono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Stane Essono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stane Essono şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.